الشروع في تنظيف سوق الخضروات بطبرق خوفا من انتشار الأمراض

الشروع في تنظيف سوق الخضروات بطبرق خوفا من انتشار الأمراض جهات رقابية بطبرق تحذّر من انتشار الأمراض نتيجة الوضع البيئي السيء داخل سوق الخضروات

أخبار ليبيا 24 –خاص

شرع المجلس التسييري لبلدية طبرق اليوم الخميس في إزالة العشوائيات داخل سوق الخضروات الرئيس بالمنطقة الصناعية، وذلك بعد تلقيه عدة تحذيرات من قبل الجهات الرقابية في المدينة.

وحذّرت الجهات الرقابية في طبرق من انتشار الأمراض في حال استمرار الوضع البيئي المتردي في سوق الخضروات الرئيس بالمنطقة الصناعية، مطالبة الجهات ذات العلاقة بضرورة معاجلته بشكل مستعجل.

وخاطبت الرعاية الصحية والحرس البلدي والإصحاح البيئي المجلس التسييري لبلدية طبرق لاتخاذ جملة من الإصلاحات المستعجلة لسوق الخضروات الرئيس تخوفاً من انتشار الأمراض بالمدينة.

وأشار مكتب الرعاية الصحية الأولية إلى ضرورة إزالة محلات الصفيح والخيش وإزالة القمامة وبقايا الخضروات وصناديق البلاستيك والسعف، واصفة أنها مأوى للجرذان والصراصير والحشرات الزاحفة.

وحذّر مكتب الرعاية الصحية من محلات بيع الدواجن و “الرياشات” والمياه المستعملة، والتي تسبب في مرض الصفراء والإسهال والتسمم.

وطالب بضرورة أن يكون هناك باب واحد للسوق وصيانة دورات المياه وإزالة المحلات العشوائية، فيما حذر مكتب شؤون الإصحاح البيئي بإقامة حملة نظافة كاملة ودورية للسوق وإقامة نقطة مراقبة للحرس البلدي والتفتيش على الشهادات الصحية وصيانة الأبواب لمنع تسلل الحيوانات.

من جهته، أشار رئيس جهاز الحرس البلدي، إلى وجود قوارض بأعداد كبيرة وكلاب ضالة وانتشار الروائح الكريهة بسبب عدم وجود شبكات للصرف الصحي داخل السوق.