أردوغان: قلبنا مسار الأحداث في ليبيا بعد ما كانت لصالح حفتر

أردوغان: قلبنا مسار الأحداث في ليبيا بعد ما كانت لصالح حفتر

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن بلاده نجحت في قلب مسار الأحداث في ليبيا بعد ما كانت الأحداث تسير لصالح قائد القوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وقال أردوغان خلال كلمته في افتتاح أكاديمية السياسة لحزب العدالة والتنمية التركي في العاصمة أنقرة: “قلبنا مسار الأحداث في ليبيا، حيث كان في السابق لصالح حفتر، وكذلك فعلنا في إدلب السورية”، بحسب ما نشرت وكالة الأناضول.

وقد أقر أردوغان في تصريحاته قبل أيام، أن سياسات بلاده في سوريا وليبيا “ليست مغامرة ولا خيارا عبثيا”، معترفا بوجود مقاتلين من الجيش السوري في ليبيا، ويواصلون الكفاح ضد “قوات حفتر غير الشرعية”، وفق قوله.

وأكد الرئيس التركي في تصريحات أخرى أدلى بها الأسبوع الماضي، دعمه لحكومة الوفاق الوطني حتى تبسط سيطرتها على كامل ليبيا.