وفد مجلس زوارة يطالب السفير الإيطالي بدعم “قوات الوفاق”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقى وفد من المجلس الأعلى لمدينة زوارة، برئاسة عميد البلدية، فرحات أبو الشوالشي، السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، بمكتبه في العاصمة طرابلس.

وذكر المكتب الإعلامي لبلدية زوارة في بيان له، أن الوفد وضع السفير الإيطالي، في الصورة بخصوص الأحداث الجارية بمدينة زوارة وبالمناطق المجاورة لمجمع مليته، موضحًا أن الحضور أكدوا على خطورة الوضع في حالة نشوب حرب بالمنطقة، ما يعني أن مجمع مليتة سيكون في ساحة الحرب وفي مرمى النيران.

المكتب الاعلامي25 فبراير 2020.وفد من المجلس الأعلى لمدينة زوارة برئاسة عميد البلدية يلتقي السفير الإيطالي في ليبيا… Posted by ‎بلدية زوارة/ Municipality Of zuwarah‎ on Tuesday, February 25, 2020

وحسب البيان، طلب الحضور من السفير الإيطالي، ضرورة دعم القوات التابعة لحكومة الوفاق لوجستيًا بمدينة زوارة، للمحافظة على الاستقرار والأمن بالمجمع، حسب البيان.

وشهد اللقاء، التطرق إلى خطورة فيروس كورونا، وضرورة أخد الاحتياطات اللازمة من جانب الحكومة الإيطالية وشركة إيني غاز بالتعاون مع حكومة الوفاق، ومنظمة الصحة العالمية لعدم انتقال الفيروس إلى ليبيا.