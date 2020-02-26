مُعلنًا فشل مفاوضات لجنة “5+5”.. ضابط بقوات الوفاق: لابد من رجوع حفتر قبل إجراء أي اجتماعات الأسطى : حفتر يريد دخول طرابلس وهذا حلم بعيد كل البعد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الضابط بقوات حكومة الوفاق، إبراهيم الأسطى، “طالما لم ترجع ميليشيات خليفة حفتر إلى مواقعها، قبل بدء العدوان على العاصمة طرابلس، فلن يكون هناك حوارًا”.

وتساءل في مداخلة هاتفية له، عبر فضائية ليبيا بانوراما، “كيف يكون هناك حوارًا، بين المُعتدي والمُعتدي عليه، والمُعتدي هو من يفرض شروطه ولا ينسحب؟، فهذا الأمر من المستحيلات”.

وتابع “قبل إجراء أي اجتماعات لابد من عودة المُعتدي إلى ما كان عليه قبل شهر أبريل من العام الماضي، وأي شيء دون ذلك يُعد عبث وتنازل عن دماء الشهداء، وتضحيات الأبطال والنازحين”.

وأضاف: “أي شخص عاقل لا يقبل بهذا، ومشاورات المسار العسكري فشلت في جنيف، لأن الشرط الأساسي والوحيد هو ميليشيات حفتر إلى مواقعها، كما أن المفترض الاقتصاص منها إلا أنه مع ذلك قبلنا بالرجوع إلى مواقعهم السابقة”، حسب قوله .

واستطرد “الأسطى”: “كل ما تريده الميليشيات هو الدخول إلى طرابلس، وهذا حلم بعيد كل البعد، ومنذ أبريل الماضي، وحفتر يحشد ويهدد، ولم يجد إلا الفشل، ولن يحرز أي انتصار، ونحن له بالمرصاد، لأننا أصحاب حق وندافع عنه، وهم مجرمون، ومجرد ميليشيات لا تفقه شيئًا في الأمور العسكرية، وسيرجعون خائبين مهما حشّدوا”.

وأكمل: “تعليق مجلسي النواب والدولة للمشاركة في المشاورات السياسية، فعل جيد، يرفع معنويات قوات الجيش، وأي قرار سيتخذونه سيكون في صالحنا، وسنكون القوة التي سينتصرون بها، والمشاورات العسكرية لن تجدي نفعًا إلا بوجود قوات برعاية الأمم المتحدة بين الطرفين، وغير ذلك لن تكون هناك هدنة، وسيتم خرق الاتفاقية، خاصة من قبل ميليشيات حفتر، وإذا كانت هناك جدية في وقف إطلاق النار، فلابد من تواجد قوات أممية بين الطرفين”.

وأعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، انتهاء الجولة الثانية، من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 للوصول إلى اتفاق وقف مستدام لإطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق المدنية، والتي عقدت بقصر الأمم في جنيف بحضور ومشاركة المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة.