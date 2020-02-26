ماذا حصل في جنيف .. البنداق يروي لأخبار ليبيا 24 التفاصيل كاملة البنداق : اللقاء مع سلامة بجنيف لم يكن ودي وتعالت به الأصوات بسبب الغموض

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل أعضاء مجلس النواب أعضاء لجنة الحوار بالمسار السياسي إلى مطار بنينا الدولي ببنغازي بعد انسحاب من الحوار والذي كان من المتوقع انطلاقه اليوم الأربعاء في مقر الأمم المتحدة في جنيف.

وقال عضو مجلس النواب حمد البنداق انسحبنا بشكل نهائي من الحوار بالمسار السياسي المقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في جنيف لعدم وضوح معطيات الحوار من قبل المبعوث الأممي غسان سلامة .

البنداق أوضح أنه وصل رفقة أعضاء لجنة الحوار بالمسار السياسي من مجلس النواب والشخصيات السياسية الليبية المرشحة لحضور اجتماع جنيف عصر الأحد الماضي .

وتابع أنه تم عقد اجتماع ليلة الأحد مع سلامة، مشيرًا إلى أن سلامة ووضع اللوم على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن موعد وصولنا إلى جنيف والذي كان السبت الماضي .

وذكر البنداق أن سلامة لم يعترض على حضورنا، ولكنه اعترض على عدد من النواب من الدوائر الأخرى .

وأكد أنهم طلبوا من بعثة الأمم جدول الاجتماع بالكامل، ولكن بسبب الغموض من البعثة لم نعرف من سيحضر الاجتماع وما هو العدد المطلوب ومع من سيكون الاجتماع، منوهًا إلى أن اللقاء مع سلامة لم يكن ودي وتعالت به الأصوات بسبب عدم الوضوح والغموض الذي وجدنه من سلامة .

ولفت إلى أن سلامة أكد أن لديه قرار وتعليمات صارمة من مجلس الأمن حول مواعيد محددة لعقد هذا الاجتماع، ويجب التقييد بها وأي تأخير سوف يسبب إرباك في المشهد، حسب قوله .

وأشار البنداق إلى أنه تم عقد اجتماعات متواصلة لأعضاء لجنة الحوار بالمسار السياسي من مجلس النواب، وأجرينا اتصالات برئيس مجلس النواب قبل سفره إلى الإمارات، إضافة إلى اتصالات كل نائب بدائرته وطالبونا منا تعليق المشاركة والعودة فوراً إلى ليبيا.

وكشف أن الخطوات القادمة يجب أن تكون محسوبة جيداً ومدروسة، وسوف نعقد اجتماعات متواصلة قبل المشاركة من عدمها، إذا كان هناك لقاءات قادمة .

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أعلن وصول أعضاء لجنة الحوار إلى مطار بنينا الدولي قادمين من جنيف ليلة البارحة .

بليحق أضاف أن النواب المشاركين في الاجتماع هم بدر النحيب، وسلطنة المسماري، وعبدالمطلب ثابت، وحمد البنداق، وحسن الزرقا .

وأشار بليحق إلى أن العائدين من جنيف طالبوا من سافر للمشاركة بالعودة إلى حين رد البعثة الأممية بشكل رسمي حول تساؤلات مجلس النواب وضمان مشاركة جميع أعضاء لجنة الحوار الممثلة للمجلس .