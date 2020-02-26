مؤكدة منعه من زيارة محور عين زارة.. ميليشيا النواصي: باشاغا شخص غير مسؤول ميليشيا النواصي: تصرفات باشاغا غير مسؤولة وكاد أن يؤدي إلى شق الصفوف

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت ميليشيا النواصي المعروفة بـ”القوة الثامنة”، إن ما أثير بشأن منع وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، من زيارة محور عين زارة، صحيح بالكامل، مشيرة إلى أن الجميع لم يكن يتمنى حدوث ذلك.

الميليشيا أضافت، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي : “نصح آمر المحور مكتب باشاغا، بإلغاء الزيارة نظرًا لحالة الاحتقان التي تسود قوات النواصي وثوار طرابلس وباب تاجوراء، بسبب تصريحاته الأخيرة التي قال أنها غير مقصودة”.

وتابعت: “لكن وزير الداخلية أصر على الاستمرار مما اضطر قوات المحور إلى إغلاق طريق عين زارة الرئيسي، ومنع موكب الوزير من المرور”.

واختتمت: “للأسف هذا التصرف غير المسؤول من وزير الداخلية كاد أن يؤدي إلى شق صفوف قوات بركان الغضب وخلق فتنة نحن في غنى عنها وفي هذا التوقيت بالذات”.

وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، شن هجومًا على ميليشيا النواصي بعد خروجهم عن سيطرته، وذلك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس، قائلاً: “أنصح الشباب في ميليشيات النواصي ألا يقبضوا على أحد لأن هذا ليس من اختصاصهم، هذا اختصاص الداخلية، والباب مفتوح أمام من يريد الانضمام للداخلية ومن يرفض سيحاسب أمام القانون”.