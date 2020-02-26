مؤسسة النفط تعلن أن خسائر إقفال النفط تجاوزت 2,223 مليار دولار مؤسسة النفط: إنتاج النفط والغاز لا يزال في تراجع كبير نتيجة لتردّي الأوضاع الأمنية في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن انخفاض معدلات إنتاج النفط بسبب إقفال الموانئ والحقول النفطية، أدى إلى خسائر مالية كبيرة للدولة بلغت أكثر من 2,223 مليار دولار أمريكي.

وأكدت المؤسسة في نشرتها حول تبعات إقفال إنتاج النفط الصادرة اليوم الأربعاء، تراجع إنتاج النفط نتيجة للإقفالات التي طالت الموانئ وخطوط الأنابيب، حيث بلغ الإنتاج 135,723 برميل في اليوم بحلول يوم الثلاثاء.

وقالت المؤسسة، إن إنتاج النفط والغاز لا يزال لا يزال في تراجع منذ شهر يناير الماضي نتيجة للاقفالات غير القانونية التي طالت الموانئ وخطوط الأنابيب، بحسب ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم.

ونوهت المؤسسة الوطنية للنفط، إلى أنها لا تزال مستودعات التخزين في طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية، تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية، حيث يتم تزويد مدينة طرابلس بالمحروقات من الميناء مباشرة.

وأشارت المؤسسة، إلى أنها مستمرة في توفير المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين، موضحة أن ناقلة بنزين تقوم بالتفريغ في ميناء بنغازي، ومن المتوقع وصول ناقلة وقود ديزل يوم الجمعة المقبل، مؤكدة أن مدينة طبرق وبقية المناطق الشرقية يجري تزويدها مباشرة من بنغازي.