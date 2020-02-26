في تسجيل صوتي.. مرتزق سوري: الأوضاع في ليبيا “مية مية” والرواتب تصل إلى ثلاثة آلاف دولار

في تسجيل صوتي.. مرتزق سوري: الأوضاع في ليبيا “مية مية” والرواتب تصل إلى ثلاثة آلاف دولار مرتزق سوري: نرتدي الملابس المدنية ولا نخرج إلا بمرافقة شخص ليبي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نشرت الصحفية الأمريكية المتخصصة في تغطية الأزمات الإنسانية والصراعات، ليندسي سنيل، تسجيلاً صوتيًا، لعدد من المرتزقة السوريين في ليبيا، وهم يتحدثون عن المبالغ التي يتقاضونها.

وحسب التسجيل الصوتي الذي نشرته، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال أحد المرتزقة: “الأوضاع في ليبيا “مية المية”، وبلباسك المدني، وممنوع تطلع لحالك، إلا بمرافقة شخص ليبي، قائد”.

وتابع المرتزق: “اللواء لا يتحرك، إلا بمرافقة شخص ليبي، والرواتب من 2000 لـ 3000 آلاف دولار، وأفراد السلطان مراد قبضت 2500 دولار، والصبح سنقبض، وقُطاعنا أهدى قاطع في كل ليبيا، قاطع السلطان مراد”.

يشار إلى أن ليبيا تشهد حالة من التوتر المتصاعد، بسبب موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة طرابلس، لدعم حكومة الوفاق.