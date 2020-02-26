صفية فركاش ترد على مطالبة ترامب بتمديد العقوبات على عائلة القذافي وتجميد أصولها فركاش: تشوهون عائلة القذافي بأنها تملك المليارات فأين هي؟

أخبار ليبيا 24 – متابعات

ردت أرملة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي صفية فركاش، على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد مطالبته بتمديد العقوبات على عائلة القذافي وتجميد أصولها.

وقالت فركاش في وثيقة كتبتها بخط يدها وتحصل عليه موقع “روسيا اليوم”: “من الذي يسبب التهديد.. هل هم الثلاث الذين قتلتموهم عملاء وجواسيس أمريكا.. أو أبنائي الأسرى الثلاثة”، في إشارة إلى سيف الإسلام وهانيبال والساعدي.

وأضافت فركاش: “عندما تسمعون أن الشعب يلتف حول سيف الإسلام، تركضون إلى الجنايات الدولية تتهمونه زورا وبهتانا وكذبا”، على حد قولها.

وتابعت بالقول: “تشوهون عائلة القذافي بأنها تملك المليارات فأين هي؟.. أخرجوا أي إثبات”، مضيفة أنها تنتظر ردا على كلامها، مختتمة رسالتها: “إذا من هو الإرهابي؟”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد طلب من الكونغرس تمديد العقوبات على عائلة العقيد معمر القذافي وتجميد أصولها.

كما اعتبر ترامب، أن الوضع في ليبيا ما زال يشكل تهديدا غير عادي، وغير طبيعي بالنسبة للأمن القومي، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن بلاده بحاجة إلى حماية تحويل الأصول أو غيرها من الإساءات من قبل أشخاص يعيقون المصالحة الوطنية الليبية، بما في ذلك عائلة القذافي وشركاؤه.

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه من الضروري مواصلة حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بليبيا، كما أن العقوبات المفروضة على ليبيا جاءت لمنع المزيد من زعزعة الاستقرار فيها.