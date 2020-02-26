صالح يبحث مع رئيس المجلس الوطني الإماراتي تطورات المشاركة في حوار جنيف رئيس المجلس الوطني الإماراتي يؤكد دعم بلاده للشعب الليبي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رئيس المجلس الوطني الإماراتي صقر غباش، في العاصمة أبوظبي، رفقة النواب صالح قلمة والمنتصر بالله الحاسي وانتصار شنيب، وبحضور عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الإمارتي .

وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس النواب، في بيان له، أن اللقاء ناقش الأوضاع في ليبيا وتطورات المشاركة حوار جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة وثوابت مجلس النواب للمشاركة في هذا الحوار بما يحفظ إرادة الشعب الليبي و”الجيش” في ضرورة تحرير جميع أنحاء ليبيا من الإرهاب والتطرف والمليشيات المسلحة والحفاظ على وحدتها واستقلالها وكرامة أهلها.

ومن جهته، أكد رئيس المجلس الوطني الإماراتي على دعم بلاده للشعب الليبي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وفقا للبيان.

وأضاف البيان، أن صالح والوفد المرافق له أجرى جولة داخل مقر المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي رفقة غباش وعدد من أعضاء المجلس.

ووصل عقيلة صالح والوفد الرسمي المرافق، مساء الأمس، في زيارة رسمية لدولة الإمارات، بدعوة رسمية من رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.