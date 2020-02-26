تحديد مواعيد مواجهتي ليبيا وغينيا الاستوائي في تصفيات الكان

أخبار ليبيا24- خاص

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف موعد الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2021 .

وسيلتقي منتخب ليبيا في الجولة الثالثة غينيا الاستوائية على أرض غينيا الاستوائية . يوم 25 مارس، فيما سيواجه في الجولة الرابعة غينيا الاستوائية في تونس يوم 29 من نفس الشهر.