تحديد مواعيد مواجهتي ليبيا وغينيا الاستوائي في تصفيات الكان
أخبار ليبيا24- خاص
حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف موعد الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2021 .
وسيلتقي منتخب ليبيا في الجولة الثالثة غينيا الاستوائية على أرض غينيا الاستوائية . يوم 25 مارس، فيما سيواجه في الجولة الرابعة غينيا الاستوائية في تونس يوم 29 من نفس الشهر.
ويحتل المنتخب اللييي المركز الثالث في مجموعته السادسة خلف المنتخب التونسي صاحب 6 نقاط وتنزانيا صاحبة 3 نقاط .
وحقق المنتخب اللييي فوز وحيد أمام تنزانيا 2-1 فيما خسر أمام تونس 4-1