بوغدانوف: سلامة أرسل مشروع اتفاقية وقف القتال في ليبيا إلى موسكو

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، إن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أرسل نص مشروع اتفاقية الاستقرار ووقف الأعمال العدائية بين أطراف النزاع في ليبيا إلى موسكو.

بوغدانوف أشار ، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إلى وجود عراقيل من بعض الجهات حول النص الذي أرسله سلامة، مضيفا: “سيكون هناك اجتماع للمنتدى السياسي المقرر عقده بمشاركة 40 ممثلا ليبيا في القريب العاجل”.

وفي سياق متصل، أعلن بوغدانوف، أن روسيا تؤكد تقارير فريق خبراء مجلس الأمن بشأن نقل المسلحين إلى ليبيا بمساعدة من تركيا، بحسب تأكيده.

وأوضح خلال كلمته في الغرفة الاجتماعية الروسية، أن نص مشروع قرار الأمم المتحدة بشأن ليبيا، لم يذكر الإرهابيين والمقاتلين الأجانب، رغم أن مجموعة من خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يبلغون بانتظام عن نقلهم إلى ليبيا، بمساعدة تركيا.

ومن جهته، أقر الرئيس التركي رجب أردوغان بمقتل جنود أتراك في ليبيا، كانوا يُقاتلون قوات الجيش، بعد أسابيع من الجدل والصمت التركي حول حقيقة سقوط جنود موالين لأردوغان في ساحات القتال بليبيا ما أوردته المصادر في وقت سابق حول هوية القتلى.

وأضاف الرئيس التركي في كلمة ألقاها السبت الماضي، أن جنوده موجودون في ليبيا رفقة مقاتلين من الجيش الوطني السوري، لقتال قوات الشعب المسلح، خلافا لما كان قد صرح به سابقا بأنه أرسل مستشارين أتراك فقط، تقتصر مهامهم على تقديم الدعم اللوجستي في المعارك.