المريمي: البعثة الأممية تجاهلت تساؤلات مجلس النواب حول المشاركين في الحوار السياسي مجلس النواب يعلق مشاركته بعد تدخل البعثة الأممية في اختيار المجلس للجنة الممثلة له

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال مستشار رئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، إن قرار المجلس تعليق مشاركته في الحوار السياسي بجنيف حول الأزمة الليبية، جاء بعد تجاهل البعثة الأممية إلى ليبيا تساؤلات المجلس حول المشاركين في الحوار وإطاره الزمني.

المريمي تابع أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا قد تجاهلت تساؤلات مجلس النواب الليبي، موضحًا أن التساؤلات كانت حول الكشف عن أسماء قائمة المستقلين ومحاور الحوار والمدة الزمنية، وتنفيذ اشتراطات مجلس النواب والتي من بينها اعتماد الحكومة الجديدة وأداء اليمين القانونية أمام مجلس النواب .

وعلق مجلس النواب مشاركته في محادثات جنيف، معللاً ذلك بتدخل البعثة الأممية في اختيار المجلس للجنة الممثلة له.