الشاطر: سلامة يتصرف وكأنه وصيٌ على ليبيا الشاطر يرى أن مهمة سلامة في ليبيا فاشلة

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رأى عبدالرحمن الشاطر عضو مجلس الدولة اليوم الأربعاء أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة أصبح يتصرف وكأنه وصيٌ على ليبيا.

وقال الشاطر، متسائلًا على تويتر، “متى يفهم غسان سلامة بأن مهمته دعم استقرار ليبيا وليس وصيًا عليها”.

وأضاف، “أن سيناريوهاته منذ ولايته فشلت لأنها تجذف ضد تيار الحرية والانعتاق من حكم العسكر والفرد”.

وواصل الشاطر متسائلًا: “متى يفهم أن ليبيا تتعرض لعملية سطو مسلح من عصابة دولية وعليه أن يساعدنا في القبض عليهم وليس حمايتهم”.

وفي وقت سابق، قال الشاطر، “حذرنا كثيرًا من ألاعيب البعثة الأممية وبالذات الغموض الذي يمارسه غسان سلامه، بعد مساعيه الفاشلة خلال السنتين الماضيتين”.

وأضاف، “هناك مواجهة تبدو في الأفق بينه وبين السلطات الليبية، إذ يريد أن يفرض رؤيته ولا يريد أن يمتثل لمطالب الدولة المدنية أو يساعدنا على تحقيقها”.