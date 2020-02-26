السفارة البريطانية في ليبيا تدعو الأطراف للانخراط في الحوار السياسي بجنيف السفارة البريطانية تدعو جميع الأطراف إلى الانخراط بحُسن النيّة في المفاوضات السياسية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعت السفارة البريطانية في ليبيا، الأطراف الليبية إلى الانخراط في المفاوضات السياسية، المفترض انطلاقها اليوم الأربعاء بجنيف.

وقالت السفارة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “ندعُو جميع الأطراف إلى الانخراط بحُسن النيّة في المفاوضات السياسية برعاية الأمم المتحدة للمُضي قدمًا في ليبيا نحو عملية التحول الديمقراطي”.

وكان مجلس النواب المنعقد في طبرق، أعلن الإثنين الماضي، تعليق مشاركته في محادثات جنيف، معللاً ذلك بتدخل البعثة الأممية في اختيار المجلس للجنة الممثلة له.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحميد حومة، إن المجلس قرر تعليق مشاركته في المسار السياسي بحوار جنيف المقرر عقده بعد غد، لتدخل بعثة الأمم المتحدة في اختيارات المجلس للأسماء المشاركة في الحوار.

وطالب حومة، في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي، الأعضاء الذين سافروا إلى جنيف بالعودة إلى ليبيا، موضحًا أن مجلس النواب اختار أسماء 13 عضوًا لتمثيله في محادثات جنيف، وفقًا للدوائر الانتخابية الـ13 في ليبيا، موضحًا أن البعثة الأممية في ليبيا تواصلت في الفترة الماضية بشكل مباشر مع بعض النواب في دوائر أخرى مختلفة واختارت 5 منهم.

وعلى الجانب الآخر، أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، تعليق كل المفاوضات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها البعثة الأممية.

وقال السراج: “إن الحديث عن استئناف مفاوضات السلام، تجاوزته الأحداث على الأرض، وسط القصف المتواصل من الميليشيات التي تحاول السيطرة على طرابلس”.

ومن جهته، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، تعليق المجلس مشاركته في المسار السياسي للحوار بجنيف، قائلا: “المجلس لن يشارك إلا بانسحاب القوات المعتدية على طرابلس”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، أنه سيوجه رسالة إلى البعثة الأممية لتأجيل الحوار حتى انعقاد الجولة الثالثة من لقاءات اللجنة العسكرية (5+5)، داعيا إلى الربط بين المسارين العسكري والسياسي.