السراج: غالبية التشكيلات المسلحة في طرابلس تم استيعابها داخل المؤسسات

السراج: غالبية التشكيلات المسلحة في طرابلس تم استيعابها داخل المؤسسات السراج: المجلس الرئاسي يدعم المسار السياسي ويلتزم بالموافقة على مخرجاته

أخبار ليبيا 24 – متباعات

ادعى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، أن غالبية التشكيلات المسلحة الموجودة في طرابلس، تم استيعابها داخل مؤسسات الدولة.

السراج زعم، في تصريحات لـ”قناة العربية”، أن حكومته عالجت العديد من مشاكل المليشيات بصفة سلسة وسلمية، بحسب تعبيره.

وعدّ السراج، التشكيلات المسلحة غير النظامية مشكلة حقيقية، يجب معالجتها في أنحاد ليبيا كافة، معلنا أن المجلس الرئاسي يدعم المسار السياسي ويلتزم بالموافقة على مخرجاته.

واختتم بأنه يجب على الليبيين الحديث معا بكل شفافية حول معالجة مشكلة التشكيلات المسلحة، وفقا لقوله.

يشار إلى أن العاصمة طرابلس تعج بالتشكيلات المسلحة والمليشيات التي تستعين بهم حكومة الوفاق، بدعم وإمداد تركي، في حربها ضد قوات الجيش التي تسعى لتحرير العاصمة منهم وعودتها على حضن الوطن.