أكد إسقاط طائرة مسيرة.. المسماري: العصابات الإرهابية بقيادة أتراك تروع المدنيين في تخوم طرابلس مدنيون تحت القصف في قصر بن غشير وعين زارة

أخبار ليبيا24

قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، إن العصابات الإرهابية بقيادة أتراك تروع المدنيين في تخوم طرابلس بالأسلحة الثقيلة من عدة مواقع داخل العاصمة.

وأضاف، المسماري في تدوينة على فيسبوك، أن العصابات الإرهابية استهدفت بيوت المدنيين في منطقتي قصر بن غشير وعين زارة.

هذا وأكد المسماري، إسقاط الدفاعات الأرضية للجيش الوطني الليبي طائرة تركية مسيرة بعد إقلاعها من مطار معيتيقة الدولي. وأرفق المسماري، تدوينة له على فيسبوك، بمقطع فيديو يظهر حطام طائرة تركية مسيرة بعد إسقاطها.

وقال إن “آمر غرفة العمليات العسكرية بمنطقة الغربية اللواء المبروك الغزوي يؤكد على إسقاط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس مساء اليوم بعد إقلاعها من القاعدة التركية مطار معيتيقة”. وأضاف أن غرفة العمليات العسكرية بمنطقة الغربية تعتبر هذه الأعمال من الأعمال العدائية الإرهابية التركية وخرق للهدنة المعلنة بالمنطقة.

وشدد المسماري، على جاهزية وحدات الجيش الليبي للتعامل مع أي تهديد أمني يعرض أمن وسلامة العاصمة وقواتنا للخطر.