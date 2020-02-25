منفذ أمساعد ينفي الأخبار بشأن دخول طاقم طبي من مصر دون ختم الجوازات

أخبار ليبيا24

نفى مكتب الإعلام في مديرية أمن منفذ أمساعد البري ما تم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن دخول طاقم طبي قادم من جمهورية مصر إلى ليبيا دون ختم الجوازات.

وأوضح مكتب الإعلام عبر صفحته على “فيسبوك” أن الحكومة الليبية تعاقدت مع هذا الطاقم الطبي المتكامل لتقديم الخدمات للمواطن الليبي من خلال مركز بنغازي الطبي.



وأكد المكتب أن وزير الصحه بالحكومة المؤقتة يتابع الملف بشكل مباشر وهناك لجنة مشكله لاستقبالهم، مشيرًا إلى أن الطاقم وصل إلى بنغازي وكل ما تم ذكرة غير صحيح.

وكانت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء على “فيسبوك” تداولوا أخبارًا مفادها أن بوابة الكرامة بمنطقة بئر الأشهب شرق طبرق توقف 25 ممرضة مصرية قادمات من مصر دون وجود أختام في جوازات السفر، ودون المرور على قسم الجوازات بأوامر من مدير منفذ أمساعد عبدالباسط العريبي الذي أرسل سيارة عسكرية أمامهن للحماية.