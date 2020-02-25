مطالبًا إياه بسحب قواته من ليبيا.. الشعب الجمهوري التركي ينتقد تكتم أردوغان على مقتل الجنود الأتراك

مطالبًا إياه بسحب قواته من ليبيا.. الشعب الجمهوري التركي ينتقد تكتم أردوغان على مقتل الجنود الأتراك صاليجي ينتقد سياسة التكتم التي يتبعها أردوغان بإخفائه معلومات عن الشعب التركي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، قاآن صاليجي، سياسة التكتم التي يتبعها رئيس بلاده رجب أردوغان بإخفائه معلومات عن الشعب التركي حول مقتل جنود من جيشه في طرابلس.

صاليجي طالب ، في تصريحات نقلتها “العين الإخبارية”، أردوغان بضرورة إعطاء معلومات وافية عن قتلى الجيش التركي في ليبيا، كما طالبه بضرورة سحب قواته من ليبيا تفاديا لإراقة دماء الأتراك هناك.

وأكدت مصادر وتقارير صحفية، مقتل 2 من العسكريين الأتراك في ميناء طرابلس أثناء قصف قوات الشعب المسلح لسفينة شحن تنقل أسلحة تركية لمليشيات حكومة الوفاق.

وذكرت المصادر نقلا عن صحف تركية أن “الضابطين التركيين هما الرائد سنان كافرلر من مواليد سنة 1993م، والعقيد أوكان ألتيناي من مواليد أزمير سنة 1971م، وأنهما دُفنا خلال الأيام الماضية في جنازة مصغرة بمسقط رأسهما في ولاية أزمير غرب تركيا”.

وحسب المصادر، فإن الضابطين كانا من بين مجموعة ضباط أتراك آخرين استقبلوا شحنات أسلحة تركية قادمة على متن سفينتين تركيتين وتم تخزينها في ميناء طرابلس في 18 فبراير الجاري، استعدادا لنقلها إلى مطار معيتيقة الذي تحول إلى قاعدة عسكرية تركية.