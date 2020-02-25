مرحبة بقرار حظر السلاح..خارجية النواب تبدي مخاوفها من تسرب متطرفين ضمن شحنات المقاتلين من سوريا إلى طرابلس

مرحبة بقرار حظر السلاح..خارجية النواب تبدي مخاوفها من تسرب متطرفين ضمن شحنات المقاتلين من سوريا إلى طرابلس

أخبار ليبيا24

أبدت لجنة الخارجية في مجلس النواب مخاوفها من تسرب عناصر متطرفة ضمن شحنات السلاح والمقاتلين من الأراضي السورية التي أرسلتها الحكومة التركية إلى طرابلس مما يشكل تهديدا جديًا لأمن جنوب أوروبا بالإضافة إلى دول الجوار.

وأكدت اللجنة في بيان – ترحيبها قرار وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي ببدء عملية أوروبية لمراقبة حظر السلاح شرق المتوسط – أن أمن أوروبا مرتبط بأمن ليبيا وهو مايتطلب مزيدًا من العمل المشترك لضبط الحدود البحرية المشتركة بين ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي.

وأشارت لجنة الخارجية في مجلس النواب إلى تطلعها لتعزيز التعاون مع الجانب الأوروبي بما يتعلق بإدراة الحدود الليبية بالنظر لتأثير ذلك على الأمن الأوروبي.

وأعربت اللجنة عن أملها بأن تلقى العملية الجديدة الدعم من قبل جميع أعضاء الاتحاد من أجل تحقيق أهدافها وأن تخصص لها الموارد الكافية وأن يستفاد من دروس عملية صوفيا السابقة.

وتأمل لجنة الخارجية بألا تؤثر الخلافات حول ملف الهجرة بين الدول الأعضاء في الاتحاد على اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدفق السلاح والمرتزقة إلى الأراضي الليبية.

واعتبرت لجنة الخارجية في مجلس النواب أن القرار الأوروبي يشكل أيضًا دفعة قوية لنتائج مؤتمر برلين من أجل عودة الاستقرار إلى ليبيا.

ورحبت اللجنة بقرار وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي ببدء عملية أوروبية لمراقبة حظر السلاح شرق المتوسط تنفيذًا لقرار مجلس الأمن بحظر وصول السلاح إلى ليبيا.

وذكرت لجنة الخارجية أن ذلك تغيرًا إيجابيًا في السياسية الأوربية تجاه ليبيا وهو ماطالب به مجلس النواب الليبي مرارًا وبالنظر للقدرات التي تؤهلها للقيام بهذه المهمة.