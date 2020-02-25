مجلس الدولة يطالب المبعوث الأممي بتأجيل محادثات المسار السياسي

أخبار ليبيا 24 – سياسة

طالب المجلس الأعلى للدولة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، بتأجيل انعقاد الحوار السياسي، إلى ما بعد الجولة الثالثة من الحوار العسكري (5+5)، أملًا في الوصول من خلالها إلى تقدم ملموس في الجانب العسكري.

وشدد المجلس، في خطابه إلى سلامة اليوم الثلاثاء، على الالتزام باختيار المجموعة الإضافية المكونة من 13 فردًا، بحيث تضمن تمثيل كل المكونات الاجتماعية الليبية، حتى لا تتعارض مع الهدف الذي أعلنته البعثة عن دعوتها للحوار السياسي.

وأعرب المجلس الأعلى للدولة، عن تطلعه إلى تجاوب البعثة الأممية مع هذه الطلبات حتى يتمكن من إقامة حوار حقيقي يصب في مصلحة الوطن والمواطن الذي عاني من ويلات هذا الصراع والانقسام المؤسساتي، وهذه الحرب المدمرة، وفق نص الخطاب.

وكان المجلس قد قرر، السبت الماضي، تعليق مشاركته في الحوار السياسي بجنيف حتى تتحقق ثلاثة عوامل وهي: تحقق تقدم في المسار العسكري، والالتزام بالاتفاق السياسي كمرجعية أساسية لأي اتفاق، إضافة إلى رد البعثة الأممية حول تساؤلاته بشأن أجندة الحوار والمشاركين فيه وآلية اتخاذ القرار داخل لجنة الحوار.

وقد أكدت البعثة الأممية، اليوم الثلاثاء، انعقاد اجتماعات المسار السياسي في موعدها المقرر غدًا الأربعاء، رغم تعليق مجلسي النواب والأعلى للدولة مشاركتهما فيها.

يشار إلى أن محادثات المسار السياسي للحوار الليبي يضم 13 ممثلا عن مجلس النواب و13 ممثلا عن المجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى شخصيات أخرى تلقت دعوة من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة.