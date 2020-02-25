شركة مليته بليبيا توقف حركة الطيران وجلب العاملين الأجانب بسبب كورونا الشركة أكدت أنها ستستعين بالكوادر الليبية عند الحاجة لتغطية النقص المتوقع نتيجة مغادرة العاملين الأجانب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت شركة مليته للنفط والغاز في ليبيا، عن إيقاف حركة الطيران في كافة مواقعها وجلب المستخدمين الأجانب من جميع الدول بشكل كامل إلى حين إشعار آخر.

وقالت الشركة: “بالإشارة إلى التطورات الأخيرة بخصوص انتشار فيروس كورونا في بعض الدول ومنها إيطاليا، وحرصاً من مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ولجنة إدارة الشركة على صحة وسلامة جميع العاملين بجميع المواقع تم التعميم على كل المواقع لإيقاف حركة الطيران وجلب المستخدمين الأجانب من جميع الدول بشكل كامل إلى حين إشعار آخر”.

وأكدت الشركة في بيان لها اليوم الإثنين، أنها ستستعين بالكوادر الليبية العاملة في المواقع الأخرى عند الحاجة، لتغطية النقص المتوقع نتيجة مغادرة بعض العاملين الأجانب.

وأضافت شركة مليته للنفط والغاز، أنها إدارة الشركة تعول بشكل كبير على وعي وتفهم جميع المستخدمين في كافة المواقع لهذه الظروف إلى أن تنجلي هذه الأزمة، مؤكدة بذل جهودها للمحافظة على سلامة جميع العاملين بكافة مواقع الشركة.