رغم تعليق طرفي الصراع المشاركة.. البعثة الأممية تؤكد انطلاق الحوار السياسي بجنيف غدًا أعمال المنتدى السياسي الليبي ستنطلق في السادس والعشرين من فبراير

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الناطق باسم البعثة الأممية للدعم في ليبيا، جان العلم، إن موعد بدء الحوار السياسي في جنيف لم يتغير.

علم أكد ، في تصريحات لـ”فرانس 24″، أن أعمال المنتدى السياسي الليبي ستنطلق في السادس والعشرين من فبراير الجاري، بحسب ما هو مخطط.

وأشار إلى وصول مجموعة كبيرة من المشاركات والمشاركين، إلى جنيف أمس الإثنين، معربا عن أمله بأن يحذوا حذوهم الجميع.

وعلق مجلس النواب المنعقد في طبرق، أمس الإثنين، مشاركته في محادثات جنيف، معللاً ذلك بتدخل البعثة الأممية في اختيار المجلس للجنة الممثلة له.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحميد حومة، إن المجلس قرر تعليق مشاركته في المسار السياسي بحوار جنيف المقرر عقده بعد غد، لتدخل بعثة الأمم المتحدة في اختيارات المجلس للأسماء المشاركة في الحوار.

وطالب حومة، في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي، الأعضاء الذين سافروا إلى جنيف بالعودة إلى ليبيا، موضحًا أن مجلس النواب اختار أسماء 13 عضوًا لتمثيله في محادثات جنيف، وفقًا للدوائر الانتخابية الـ13 في ليبيا، موضحًا أن البعثة الأممية في ليبيا تواصلت في الفترة الماضية بشكل مباشر مع بعض النواب في دوائر أخرى مختلفة واختارت 5 منهم.

وعلى الجانب الآخر، أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، تعليق كل المفاوضات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها البعثة الأممية.

وقال السراج: “إن الحديث عن استئناف مفاوضات السلام، تجاوزته الأحداث على الأرض، وسط القصف المتواصل من الميليشيات التي تحاول السيطرة على طرابلس”.

ومن جهته، أعلن رئيس المجلس الدولة خالد المشري، تعليق المجلس مشاركته في المسار السياسي للحوار بجنيف، قائلا: “المجلس لن يشارك إلا بانسحاب القوات المعتدية على طرابلس”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالأمس، أنه سيوجه رسالة إلى البعثة الأممية لتأجيل الحوار حتى انعقاد الجولة الثالثة من لقاءات اللجنة العسكرية (5+5)، داعيا إلى الربط بين المسارين العسكري والسياسي.