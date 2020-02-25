رافضين ممثل فزان من طرابلس..أعضاء مجلس النواب “سبها الشاطيء” يستنكرون ماتقوم به بعثة الأمم المتحدة

أخبار ليبيا24- خاص

أعلن أعضاء مجلس النواب عن الدائرة السادسة سبها الشاطيء استنكارهم ما تقوم به بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من إقصاء وعدم قبول اللجنة المنتخبة من مجلس النواب.

ورفض أعضاء مجلس النواب عن الدائرة السادسة في بيان لهم تدخل البعثة في اختيار الأعضاء بطريقة مخالفة للإعلان الدستوري والقوانين المعمول بها في الدولة الليبية مما يعد اعتداءً صارخًا على إرادة المجلس التي تمثل السيادة الليبية.

وأكد أعضاء مجلس النواب عن الدائرة السادسة أن البعثة أغفلت تمثيل المرأة في فزان الذي يعتبر تهميشًا لها ولدورها في العمل السياسي واختيار المدعو عبدالله عثمان عن فزان لتحديد مصيره.

وأشار الأعضاء إلى أن المدعو عثمان المقيم في طرابلس اختير لتحديد مصير فزان عن طريق الإخوان المسلمين بصورة تثير الريبة في مؤامرات جديدة تحاك ضد ليبيا عامة وفزان بصورة خاصة.

وطالب أعضاء مجلس النواب عن الدائرة السادسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باحترام قرار مجلس النواب بخصوص الوفد المشارك في حوار جنيف.

وشدد الأعضاء على تمثيل إحدى عضوات مجلس النواب من فزان في حوار جنيف، وإسقاط المشارك المدعو عبدالله عثمان لأنه لا يمثل فزان ولا يحضى بتأييد سكانها.

وأشار أعضاء مجلس النواب عن الدائرة السادسة إلى أن سكان فزان طالبوا باستبعاد عثمان نظرًا لتحالفه مع جماعة الإخوان المسلمين ويراد استخدامه كمطية لهم في تحقيق أهدافهم.