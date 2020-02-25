رئيس وفد الوفاق بمفاوضات (5+5): نقاشتنا ركزت على انسحاب المعتدي إلى ما قبل أبريل أبوشحمة: دماء وتضحيات الأبطال ومعاناة الجرحى وأسرهم والنازحين هو ثابت لا يمكن التنازل عنه

أخبار ليبيا 24 – سياسة

قال رئيس وفد اللجنة العسكرية الممثلة لحكومة الوفاق الوطني أحمد أبوشحمة، إن “ما ناقشته اللجنة مع البعثة الأممية حول وقف إطلاق النار يرتكز على ثابت واحد وهو انسحاب المعتدي على العاصمة إلى ما قبل تاريخ الأول من أبريل 2019، إضافة إلى تأمين عودة النازحين والمهجرين وعودة الحياة الطبيعية إلى جنوب العاصمة”.

وأكد أبوشحمة في تصريحاته التي نقلها المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب اليوم الثلاثاء، في ختام الجولة الثانية من التفاوض، أن دماء الشهداء وتضحيات الأبطال في محاور القتال ومعاناة الجرحى وأسر الشهداء والمهجرين والنازحين هو ثابت لا يمكن التنازل عنه بأي شكل من الأشكال، على حد قوله.

وشدد أبوشحمة، على أن ما قدمته اللجنة الممثلة لحكومة الوفاق في محادثات المسار العسكري بجنيف، إما أن يقبل حزمة واحدة وإما أن يرفض، قائلا: “نحن لا نتحمل مسئولية الدماء الليبية التي تسيل من جراء تعنت ورفض الطرف الآخر”.

وكانت البعثة الأممية إلى ليبيا قد أعلنت أمس الإثنين، توصل اللجنة العسكرية إلى مسوَّدة اتفاق وقف مستدام لإطلاق النار، في نهاية الجولة الثانية من المحادثات، التي تناولت أيضًا إعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق المدنية.

ومن المقرر أن تلتقي اللجنة العسكرية الليبية (5+5) الشهر المقبل في جنيف لاستئناف المباحثات، واستكمال إعداد اختصاصات ومهام اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق المنشود، وفق بيان البعثة الأممية لدى ليبيا.