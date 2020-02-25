دول كبرى والبعثة الأوروبية ترحب بـ”التقدم الكبير” في المحادثات العسكرية الليبية بيان خمس دول كبرى والبعثة الأوروبية يدعو جميع الأطراف بليبيا إلى تجنّب العرقلة والانخراط في الحوار

أخبار ليبيا 24 – سياسة

رحبت سفارات دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، بالتقدّم الكبير الذي أُحرز في المحادثات العسكرية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف للتوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.

وأعربت السفارات والبعثة الأوروبية في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، عن تطلعها إلى إطلاق مفاوضات سياسية برعاية الأمم المتحدة في 26 فبراير الجاري، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510 (2020).

ودعا البيان، جميع الأطراف إلى تجنّب العرقلة والانخراط في الحوار بحسن نيّة، قائلا: “وبينما يجتمع الليبيون المسؤولون في حوار جاد وسلمي حول القضايا التي تفرّق بينهم، فإنّنا ندعو جميع الأطراف إلى تجنّب العرقلة والانخراط بحسن نيّة بينما تمضي ليبيا قُدما في تحوّلها الديمقراطي”.

وكانت البعثة الأممية إلى ليبيا قد أعلنت أمس الإثنين، توصل اللجنة العسكرية إلى مسوَّدة اتفاق وقف مستدام لإطلاق النار، في نهاية الجولة الثانية من المحادثات، التي تناولت أيضًا إعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق المدنية.

ومن المقرر أن تلتقي اللجنة العسكرية الليبية (5+5) الشهر المقبل في جنيف لاستئناف المباحثات، واستكمال إعداد اختصاصات ومهام اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق المنشود، وفق بيان البعثة الأممية لدى ليبيا.