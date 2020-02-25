خسائر بأكثر من ملياري دولار..الوطنية للنفط تراجع كبير في إنتاج النفط والغاز

أخبار ليبيا24

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن نتيجة لتردّي الأوضاع الأمنية في مختلف أنحاء ليبيا، ممّا تسبب بدوره في تعطيل عمليات الإمداد والنقل.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط تراجع إنتاج النفط نتيجة للإقفالات التي طالت الموانئ وخطوط الأنابيب، حيث بلغ الإنتاج 122,430 برميل في اليوم بحلول يوم الأحد 23 فبراير 2020.

وتسبّب هذا الانخفاض القسري في معدلات الإنتاج والذي فرضته الإقفالات في خسائر مالية كبيرة تجاوزت الملياري دولار أمريكي لتصل إلى 2,101,739,911 دولار أمريكي منذ 24 يناير 2020.