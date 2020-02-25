تأهل التايكواندو الليبي لأولمبياد طوكيو

أخبار ليبيا24- خاص

نجح الرياضي “محمد السنوسي عبيرد”، في التأهل بشكل رسمي لدورة الألعاب البارأولمبية (طوكيو 2020)، بعد مشاركته في التصفيات الأفريقية التي أقيمت في الفترة من 22 إلى 24 من شهر فبراير الجاري، بمدينة الرباط المغربية.

وتعتبر هذه المشاركة الأفريقية والتأهل الأولمبي هي الأولى في تاريخ ليبيا، ومن المتوقع أن يحقق الرياضي قلادة أولمبية