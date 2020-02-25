بعد تصريحات باشاغا.. البعثة الأممية تعبر عن قلقها إزاء تقويض سلامة المؤسسات الليبية

أخبار ليبيا 24 – سياسة

‏أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها تتابع بقلق محاولات تقويض سلامة المؤسسات الليبية، بما في ذلك وزارة الداخلية، على حد قولها.

وجددت البعثة، دعمها الكامل لإصلاح قطاع الأمن، داعية إلى تطبيق القانون، بحسب ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم الإثنين.

وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا قد وجه انتقادات خلال حديثه في مؤتمر صحفي أمس الأحد، لمجموعة مسلحة بطرابلس لم يسمها، واصفا إياها بـ”الميليشيات” قامت بخروقات وعمليات فساد في الوزارة.

وأكد باشاغا، أن جهاز المخابرات تعرض للاختراق من قبل ميليشيا، لم يسمها، موضحا أن هذه الميليشيا بدأت تتآمر على الشرطة ومكتب النائب العام، معتبرا أن أي قوة تعتدي على الوزراء وتخطف المواطنين هي بمثابة ميليشيا، وفق قوله.