انتقال الأمراض بسبب ممارسات مخلة .. مخاوف يحذر منها رئيس المباحث في طبرق ترحيل 7 متسولات مصريات بعد حملة مكثفة في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس فرع المباحث بالجوازات في طبرق عميد “عمر صالح جمعة” ، على ترحيل( 7 ) متسوّلات من الجنسية المصرية، عقب حملة مكثفة لأعضاء الفرع بالمنطقة.

أوضح ” جمعة” أنه تم التحقيق مع المتسولات وفتح محضر رسمي لهن، لافتًا إلى أنه تم ترحيلهن إلى جهاز مكافحة الهجرة غير شرعية؛ لنقلهن مباشرة إلى منفذ إمساعد البري، ومن ثم إلى السلطات المصرية.

وذكر “جمعة” أن هناك بعض المشاكل تحدث في الترحيل منها على سبيل المثال المتسولات اللاتي يتم نقلهن يتم ارجاعهن عن طريق، السلطات المصرية بعد أسبوع والسبب يرجع إلى عدم وجود جوازات سفر مع المتسولات ويتم وضعهن بالمنطقة المحايدة ما بين مصر وليبيا.

وبين “جمعة ” أن هناك فئة من ضعاف النفوس تقوم بإرجاعهن مقابل مبالغ مالية.

ولفت رئيس فرع مباحث جوازات طبرق، إلى أنه في مثل هذه الحالات يتم توقيف المتسولات التي لا يحملن جوازات سفر حتى يتم إحضار جواز لهن، ويتم ختمه بالأحمر وهو ختم الإبعاد.

وأبدى المسؤول تخوفه من وجود المتسولات في المنطقة الصناعية، وذلك لأنهن يمارسن ممارسات مخلة بالشرف، ويتسببن في نقل الأمراض.

وقال أنه تم خلال الفترة الأخيرة، ترحيل عدد أربع مصريين مهاجرين بطريقة غير شريعة مصابين بالتهاب الكبد الوبائي، مشيرًا إلى أن المهاجر المصاب يتم ترحيله مباشرة، وغير المصاب يتم إصدار بطاقة حصر مع بطاقة كفيل ليبي.