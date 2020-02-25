المسماري: ملتزمون بالهدنة رغم خرق المليشيات لها في جنوب طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الناطق باسم عملية القوات المسلحة، عميد أحمد المسماري، إن المليشيات الإرهابية المعززة بعناصر ومرتزقة أتراك خرقت الهدنة في منطقة جنوب طرابلس.

المسماري أضاف في تصريحات صحفية، أن المليشيات قصفت الأحياء المدنية جنوب طرابلس بالمدفعية الثقيلة، مؤكدًا التزام قوات الجيش بالهدنة، وعدم الرد على مصادر النيران.

على الجانب الآخر، قال عضو غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق محمد الحضيري، إن محاور القتال في الزاوية جاهزة لصد أي “عدوان” ضدهم.

وأضاف الحضري، في : “لسنا دعاة حرب لكن إذا دعونا لها فنحن أهل لها، ونحن جيش للدفاع عن ليبيا وليس قتل المدنيين وقصف المدن”.

وتابع: “الأوضاع في زوارة والزاوية وجنوب العجيلات تحت السيطرة، ولنا عيون في زوارة على تواصل معهم، والأمور الأمنية جيدة، والتمركزات جيدة في جنوب وغرب الزاوية، وفي العاصمة، ونحن جاهزون للدفاع عن الزاوية وطرابلس”.

ووواصل: “لدينا معلومات عبر عيون لنا معهم أنهم يخططون للاتجاه نحو مليته، وجمعنا معلومات أن هناك تحرك، وهو أمر يزيدنا إصرار للدفاع عن المناطق الغريية كلها وقواتنا متواجدة في الموعد في كل المناطق”.

واختتم “جاهزون على خط الساحل وطريق البحر، وعلى عدوة محاور تحت التأمين لأنها شرايين حيوية للغاية”.