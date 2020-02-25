الشاطر: لم يبق أمام سلامة إلا أن يصرح بفشله وينسحب كما وعد

الشاطر: لم يبق أمام سلامة إلا أن يصرح بفشله وينسحب كما وعد الشاطر: المسار العسكري فشل والسياسي توقف

أخبار ليبيا 24 – خبر

رأى عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن الشاطر، أنه على المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، الاعتراف بفشله، وانسحابه من المشهد في ليبيا.

“الشاطر” قال في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، “أخيرًا وقع سلامة في الفخ الذي نصبه ومرره عبر مؤتمر برلين لإنهاء ثورة فبراير بتمكين حفتر”، حسب قوله .

وتابع: “فالمسار العسكري فشل والمسار السياسي توقف بناء على هذا الفشل، ومخرجات برلين في سلة المهملات، لم يبق أمامه إلا أن يصرح بفشله وينسحب كما وعد”.

وعَلق مجلس النواب المنعقد في طبرق، أمس الإثنين، مشاركته في محادثات جنيف، معللاً ذلك بتدخل البعثة الأممية في اختيار المجلس للجنة الممثلة له.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحميد حومة إن المجلس قرر تعليق مشاركته في المسار السياسي بحوار جنيف المقرر عقده بعد غد، وذلك لتدخل بعثة الأمم المتحدة في اختيارات المجلس للأسماء المشاركة في الحوار.

حومة طالب ، في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي، الأعضاء الذين سافروا إلى جنيف بالعودة إلى ليبيا، موضحًا أن مجلس النواب اختار أسماء 13 عضوًا لتمثيله في محادثات جنيف، وذلك وفقًا للدوائر الانتخابية الـ13 في ليبيا، موضحًا أن البعثة الأممية في ليبيا تواصلت في الفترة الماضية بشكل مباشر مع بعض النواب في دوائر أخرى مختلفة واختارت 5 منهم.

وبدوره، أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، تعليق كافة المفاوضات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها البعثة الأممية.

وقال السراج، في تصريحات له: “إن الحديث عن استئناف مفاوضات السلام، تجاوزته الأحداث على الأرض، وسط القصف المتواصل من الميليشيات التي تحاول السيطرة على طرابلس”.