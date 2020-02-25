الزوي يوقع على كشوفات الفيصلي الأردني

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وقع اللاعب الليبي أكرم الزوي، بشكل رسمي عقد انضمامه لفريق النادي الفيصلي الأردني خلال المرحلة المقبلة.

وفضل الطرفان عدم الكشف عن التفاصيل الماليه للصفقة لأسباب عديدة .

وسبق للزوي وأن خاض تجربتين ناجحتين في الدوري الأردني مع الحسين إربد والذي توج معه بلقب هداف الدوري لموسم 2016 بتسجيله 14 هدفا كما لعب مع الفيصلي في الموسم الرياضي 2017-2016 حيث أحرز ثلاث بطولات هي الدوري وكأس الأردن وكأس السوبر إضافة الى وصافة البطولة العربية للأندية التي أقيمت في مصر.