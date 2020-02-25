الدفاعات الجوية تسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

أخبار ليبيا24

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية اليوم الثلاثاء أن منظومة الدفاع الجوي أسقطت طائرة تركية مسيرة من طراز “بيرقدار” في محاور جنوب طرابلس.

وكانت آخر طائرة تركية مسيرة تسقطها قوات الدفاع الجوي بالقيادة العامة في 22 يناير المنصرم بعد أن أقلعت من قاعدة معيتيقة الجوية وكانت تحاول الإغارة على مواقع الوحدات العسكرية جنوب طرابلس.

يشار إلى أن هذه ليست الطائرة الأوليى التي تسقطها دفاعات القوات المسلحة بعد محولاتها مرارًا وتكرارًا استهداف القوات المسلحة في محاور القتال الدائرة في ضواحي العاصمة طرابلس.