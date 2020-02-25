البنداق يؤكد عودة وفد لجنة الحوار السياسي بجنيف بعد تعليق مجلس النواب مشاركته

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أكد النائب بمجلس النواب، حمد البنداق، وعضو لجنة الحوار بالمسار السياسي عن الدائرة الأولى، عودة وفد لجنة الحوار عن مجلس النواب والمستقلين التابعين له، بعد تعليق المجلس مشاركته في المسار السياسي، الذي كان من المقرر انطلاقه يوم غدٍ الأربعاء في جنيف.

وكتب البنداق، تودينه على حسابه في فيسبوك، قال فيها: “الوطن باق والأشخاص زائلون”.

وأرفق البنداق صورة لعدد من أعضاء وفد مجلس النواب اعضاء لجنة الحوار عن مجلس النواب والمستقلين التابعين له من داخل مطار جنيف عقب انسحابهم من الحوار.

وظهر في الصورة، كل من النائب حمد البنداق عند الدائرة الأولى وعبدالمطلب ثابت عن الدائرة الثانية وبدر النحيب عن الدائرة الثالثة وحسن الزرقا عن الدائرة الخامسة.

كما ظهر في الصورة عدد من أعضاء اللجنة المستقلين وهم، بالقاسم النمر والشيخ طيب الشريف العبيدي، والمستشار عبد الرحمن العبار، والمحامية أمال بوقعيقيص، والدكتورة سلطنة المسماري، والدكتور عبد الرحمن البركي.

والمسار السياسي وهو أحد المسارات الثلاثة التي أقرها مؤتمر برلين في جنيف يوم 26 فبراير الجاري.

وحددت الأمم المتحدة 40 شخصية للمشاركة في حوار جنيف 13 يرشحها مجلس النواب، ومثلهم مما يسمى المجلس الأعلى للدولة، فيما تختار البعثة الأممية 14 شخصية أخرى.

وأعلن مجلس النواب يوم الإثنين تعليق مشاركته في الحوار السياسي، حيث أكد نائب رئيس البرلمان احميد حومة، أن قرر تعليق المشاركة في الحوار السياسي بجنيف، بسبب تدخل بعثة الأمم المتحدة في اختيارات البرلمان للجنة.