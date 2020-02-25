الأمم المتحدة تدعو الأطراف الليبية لوضع مصلحة ليبيا والليبيين فوق أي اعتبارات

أخبار ليبيا24

جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الثلاثاء دعوتها إلى مختلف الأطراف الليبية لوضع مصلحة ليبيا والليبيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وأوضحت البعثة في بيان لها أن المضي قدمًا في الحوار من شأنه التسريع في إنهاء معاناة الليبيين الذين يدفعون أثمانًا باهظةً عن كل يوم تأخير.

ورحبت البعثة برسائل الدعم من المجتمع الدولي للحوار الذي تسيره في المسارات المختلفة، وآخرها البيان المشترك الصادر عن سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وتصريحات وزير الخارجية السعودي يوم أمس.

ورغم تعليق طرفي الصراع في ليبيا المشاركة في مؤتمر جنيف إلا أن البعثة الأممية تؤكد انطلاق الحوار السياسي بجنيف غدًا الأربعاء.

وقال الناطق باسم البعثة الأممية للدعم في ليبيا، جان العلم، إن موعد بدء الحوار السياسي في جنيف لم يتغير، مؤكدًا أن أعمال المنتدى السياسي الليبي ستنطلق في السادس والعشرين من فبراير الجاري، بحسب ما هو مخطط.

وكان مجلس النواب قرر أمس الإثنين تعليق مشاركته في المسار السياسي بحوار جنيف المقرر عقده يوم غد، لتدخل بعثة الأمم المتحدة في اختيارات المجلس للأسماء المشاركة في الحوار.

وطالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحميد حومة، في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي، الأعضاء الذين سافروا إلى جنيف بالعودة إلى ليبيا، موضحًا أن مجلس النواب اختار أسماء 13 عضوًا لتمثيله في محادثات جنيف، وفقًا للدوائر الانتخابية الـ13 في ليبيا.

وأوضح حومة أن البعثة الأممية في ليبيا تواصلت في الفترة الماضية بشكل مباشر مع بعض النواب في دوائر أخرى مختلفة واختارت 5 منهم. وعلى

الجانب الآخر، أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، تعليق كل المفاوضات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها البعثة الأممية.

وقال السراج: “إن الحديث عن استئناف مفاوضات السلام، تجاوزته الأحداث على الأرض، وسط القصف المتواصل من الميليشيات التي تحاول السيطرة على طرابلس”، حسب قوله.

ومن جهته، أعلن رئيس المجلس الدولة خالد المشري، تعليق المجلس مشاركته في المسار السياسي للحوار في جنيف، قائلا: “المجلس لن يشارك إلا بانسحاب القوات المعتدية على طرابلس”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالأمس، أنه سيوجه رسالة إلى البعثة الأممية لتأجيل الحوار حتى انعقاد الجولة الثالثة من لقاءات اللجنة العسكرية (5+5)، داعيا إلى الربط بين المسارين العسكري والسياسي.