(إنفوجراف).. كيف تحمي نفسك من القاتل “كورونا”؟ سبعة أشياء قد تحميك من الإصابة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا24

لازال فيروس كورونا المستجد يثير حالة طوارئ صحية عامة تثير القلق والرعب على حد سواء في العالم أجمع، حيث أسفر عن مقتل وإصابة آلاف الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

في هذا الـ (إنفوجراف) نوضح كيف يمكن للإنسان أن يحمي نفسه من هذا الوباء القاتل، الذي يعرف باسم فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

تقول التقارير الطبية إن من الممكن أن تتم الوقاية من فيروس كورونا بعدة طرق، وهي: -الاستمرار بغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون بشكل دائم -ضرورة ارتداء واقي الفم والأنف -تجنب التواصل المباشر مع الأشخاص المصابين بأي مرض تنفسي- تجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم بدون غسل اليدين- العمل على تطهير الأسطح التي تتلوث سريعا- تجنب التعامل المباشر مع الحيوانات- تناول كميات كبيرة من السوائل الدافئة.