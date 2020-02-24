مسؤول الهجرة طبرق: ضبطنا 2550 مهاجر غير شرعي خلال 2019
أخبار ليبيا24- خاص
قال رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق عقيد إبراهيم الأربد اليوم الإثنين إن الجهاز تمكن من ضبط عدد 2550 مهاجر غير شرعي خلال عام 2019.
وأضاف الأربد في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن من هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين 38 سوداني و19 مصري بينهم 6 بمرض الأيدز.
وأكد رئيس الفرع أن الجهاز قام بترحيل 1868 مهاجر مخالفين للشروط منهم 1060 مصري و705 سوداني و73 تشادي و11 من النيجر و5 من نيجيريا و2 من الجزائر و4 من الصومال وعدد واحد من كل من المحمودي وبنغلاديش وباكستان.
وأوضح الأربد بأن المخالفين للشروط من هم بدون إجراءات وليس لديهم أي مستند للتعريف وتم ضبطهم على الطريق العام عن طريق البوابات ومن معه جواز سفر بدون ختم.
وذكر رئيس الفرع أنه تم الإفراج عن 683 مهاجر منهم 352 سوداني و280 مصري و31 ؤ تشادي و10 من النيجر و6 من نيجيريا و2 من بنغلاديش وواحد سوري وهم من تمت إحالتهم عن طريق مباحث الجوازات ولديهم إجراءات يتم إصدار بطاقة حصر لهم ويتم الإفراج عنهم.