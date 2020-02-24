مسؤول الهجرة طبرق: ضبطنا 2550 مهاجر غير شرعي خلال 2019

أخبار ليبيا24- خاص



قال رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق عقيد إبراهيم الأربد اليوم الإثنين إن الجهاز تمكن من ضبط عدد 2550 مهاجر غير شرعي خلال عام 2019.



وأضاف الأربد في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن من هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين 38 سوداني و19 مصري بينهم 6 بمرض الأيدز.

وأكد رئيس الفرع أن الجهاز قام بترحيل 1868 مهاجر مخالفين للشروط منهم 1060 مصري و705 سوداني و73 تشادي و11 من النيجر و5 من نيجيريا و2 من الجزائر و4 من الصومال وعدد واحد من كل من المحمودي وبنغلاديش وباكستان.