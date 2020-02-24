لمنع تهريب الأسلحة .. وزير الداخلية الإيطالي الأسبق يدعو إلى نشر سفن عسكرية قبالة سواحل ليبيا مينّيتي : يمكن أن يؤدي لقاء مليشيات سورية تركية في ليبيا إلى خلق عناصر أخرى من التطرف

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعا وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماركو مينّيتي، إلى البدء بنشر سفن عسكرية قبالة سواحل ليبيا، لمنع تهريب الأسلحة إليها.

مينّيتي طالب في تصريحات لصحيفة “كورييري ديلا سيرا” اليوم الإثنين، بضرورة العودة إلى استقبال واسع النطاق للمهاجرين وإعادة إدخال حق الحماية الإنسانية.

وأكد على ضرورة البدء في المهمة البحرية التي تسيطر على منطقة وسط البحر المتوسط لوقف تهريب الأسلحة إلى ليبيا، قائلا: “يجب ألا تخشى أوروبا ضمان وجود عسكري، ففي منطقتي وسط وشرق المتوسط هناك حاليًا وجود كبير لدول من خارج الاتحاد الأوروبي، كما يجب على الناتو أيضًا أن يواجه مشكلة وضع استراتيجية حول هذه القضايا”.

وأوضح أن ليبيا تعيش حربا أهلية منخفضة الحدة ومستمرة، ويمكنها أن تصبح ملاذاً آمناً للمقاتلين الأجانب وتخلق حالة طوارئ إنسانية هائلة، كما يمكن أن يؤدي لقاء مليشيات سورية تركية ذات تاريخ جهادي للواقع الليبي، إلى خلق عناصر أخرى من التطرف، حسب قوله .

وتابع: “وفقًا للأمم المتحدة، هناك حاليا أكثر من 200 ألف نازح، داخلي في ليبيا”، مستطردا: “قد يكون الليبيون أنفسهم هم الذين يغادرون، على متن قوارب الهجرة، ولهذا السبب، يجب مساعدة هذا البلد على الصعيد الإنساني أيضًا، وإخلاء مراكز استقبال المهاجرين الرسمية من خلال بعثة أوروبية، مع فتح ممرات لتأمين المهاجرين المعرضين لخطر الحرب ومساعدة الشعب الليبي”.

وكان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، أعلن الإثنين الماضي، أن المهمة الأوروبية التي وافق الاتحاد الأوروبي عليها لمراقبة تنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا قد تبدأ عملها في آخر مارس المقبل، إذا ما توافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على التفاصيل خلال اجتماعهم القادم.