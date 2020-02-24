لا يمكن اعتباره رسالة تركية لأمريكا .. معزب: حديث باشاغا عن القواعد الأمريكية جاء بشكل فردي معزب: إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في إقامة قاعدة عسكرية فإن الأمر يستغرق الكثير من الوقت

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، إن ما طرحه وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، حول إقامة قواعد عسكرية في ليبيا، جاء بشكل فردي دون دراسة أو مناقشة لهذا الطلب.

وأضاف، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، “أن هذا الطلب لم يُناقش في مجلس حكومة الوفاق ولا داخل “مجلس الدولة”، موضحًا أنه يمكن تفسير التصريح على أنه محاولة لمعرفة الموقف.

ولفت إلى أن هذه التصريحات لا يمكن اعتبارها رسالة من تركيا للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن الأمر لم يُناقش، مُشيرًا إلى أن الشرق الليبي في حالة تمزق ما بين السلطة السياسية والعسكرية، وأنه لا يعرف ما إن كان بمقدور أي منهما معارضة الخطوة، مُختتمًا: “الطرح لن ينفذ في الوقت القريب، حال إن كانت الولايات المتحدة ترغب في ذلك فإن الأمر يستغرق الكثير من الوقت”.

وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، دعا الولايات المتحدة الأمريكية إلى إقامة قاعدة عسكرية في ليبيا، مؤكدًا أن حكومة الوفاق اقترحت استضافة قاعدة بعد أن وضع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير، خططًا لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في القارة وإعادة تركيز عمليات النشر عالميًا على مواجهة روسيا والصين.

وأضاف باشاغا، “إعادة الانتشار ليست واضحة بالنسبة لنا لكننا نأمل أن تشمل إعادة الانتشار ليبيا”.