في رد على باشاغا.. المسماري: القيادة العامة ترفض إقامة قواعد عسكرية أجنبية بليبيا المسماري يتوعد باشاغا: سيكون لنا موقف ضد باشاغا لاستدعاء قوات أجنبية لحمايته وحماية حكومة الوفاق

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد الناطق باسم قوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، رفض القيادة العامة إقامة أي قواعد عسكرية أو وجود أي قوات أجنبية على الأراضي الليبية.

وشدد المسماري خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد: على أنه سيكون لهم موقف ضد فتحي باشاغا لاستدعاء قوات أجنبية لحمايته وحماية حكومة الوفاق، على حد قوله.

وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، قد دعا في تصريح لوكالة “بلومبرغ” الأمريكية الجمعة، الولايات المتحدة إلى إقامة قاعدة في ليبيا لمواجهة نفوذ روسيا المتزايد في أفريقيا من بينها ليبيا.

وقال باشاغا، إن حكومته اقترحت استضافة قاعدة بعد أن وضع وزير الدفاع مارك إسبير خططًا لتقليص الوجود العسكري الأميركي في أفريقيا، وإعادة تركيز عمليات النشر عالميًّا على مواجهة روسيا والصين.

وبهذا الخصوص، أضاف المسماري أن باشاغا حاول خلال الأسبوعين الماضيين، الظهور بمظهر الرجل القوي في طرابلس، والقادر على تحقيق السلام والأمن على حساب المليشيات، موضحا أنه يتمنى التوفيق لوزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا في حل المليشيات.

وجدد اللواء المسماري، التزام قواتهم بالهدنة المعلنة لوقف إطلاق النار، مضيفا أن قوات الوفاق تخرق الهدنة ولم نرد إلا في مرة أو اثنين أهمها بقصف الأسلحة بميناء طرابلس، قائلا: “لم نقم بالرد الكافي”.

ولكن الناطق باسم قوات المسلحة الليبية شدد على وجود شروط للقيادة العامة للمضي في الحوار، تتمثل في محاربة الإرهاب وسحب الجنود الأتراك والمقاتلين السوريين بإشراف الأمم المتحدة، وفق قوله.

وتابع أحمد المسماري بالقول، أن الشروط تشمل أيضا سحب السلاح والعتاد التركي في القواعد التركية بمصراتة ومعيتيقة، ووضع التدابير العاجلة والقابلة للتنفيذ لحل المليشيات وخروج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من المشهد ووقف تصريحاته اليومية بخصوص الشأن الليبي.