غدامس يتوج بلقب بطولة هون للكرة الحديدية تخصص قصير شارك في البطولة عدد 12 فريق من مدينة هون و غدامس

أخبار ليبيا 24 – خاص

شهدت مدينة هون اليوم الإثنين حفل ختام البطولة التنشيطية المفتوحة للكرة الحديدية التي استضافتها المدينة وتوج خلالها نادي غدامس تخصص قصير بلقب تحت 18 سنة .

وجاء تتويج غدامس بواسطة كلا من معاذ الموفق، و مصطفى فياض وعبدالرحيم حومان.

وبدأت يوم الأمس منافسات البطولة بميدان الشهداء بمدينة هون تحت إشراف الاتحاد الليبي للكرة الحديدية و بتنظيم من نادي الاخاء بهون.

وشارك في البطولة عدد 12 فريق من مدينة هون و غدامس بتخصص القصير و عدد 9 فرق بتخصص الطويل بمنافسات الفردي التقليدي .