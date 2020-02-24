غدامس يتوج بلقب بطولة هون للكرة الحديدية تخصص قصير
شارك في البطولة عدد 12 فريق من مدينة هون و غدامس
أخبار ليبيا 24 – خاص
شهدت مدينة هون اليوم الإثنين حفل ختام البطولة التنشيطية المفتوحة للكرة الحديدية التي استضافتها المدينة وتوج خلالها نادي غدامس تخصص قصير بلقب تحت 18 سنة .
وجاء تتويج غدامس بواسطة كلا من معاذ الموفق، و مصطفى فياض وعبدالرحيم حومان.
وبدأت يوم الأمس منافسات البطولة بميدان الشهداء بمدينة هون تحت إشراف الاتحاد الليبي للكرة الحديدية و بتنظيم من نادي الاخاء بهون.
وشارك في البطولة عدد 12 فريق من مدينة هون و غدامس بتخصص القصير و عدد 9 فرق بتخصص الطويل بمنافسات الفردي التقليدي .