عمران: ليبيا تشهد حرب بالوكالة وكافة الأطراف تتخذ قراراتها على أنها تملك الشرعية عمران: إذا تم إقرار مشروع الدستور سيتم تحديد من بيده الصلاحيات ومشروعية أي خطوة

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قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، إن مشروع الدستور الليبي لم يتم إقراره لعدم الاستفتاء عليه، موضحة أن القرارات التي تتخذ في هذه الفترة من كل طرف على أساس أنه يملك الشرعية.

عمران أضافت، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن ما يدور في ليبيا الآن هو حرب بالوكالة، وأن كل الأطراف تحاول إبرام الاتفاقيات مع الأطراف الدولية، مؤكدة أنه إذا تم إقرار مشروع الدستور سيتم تحديد من بيده الصلاحيات ومشروعية أي خطوة.

وكانت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور دعت في وقتًا سابق النخب القانونية والسياسية في البلاد لدعم إحدى البدائل القانونية التي ستطرح بعد فشل مجلس النواب في إصدار قانون الاستفتاء على مشروع دستور أنجزته هيئة تأسيسية منتخبة من الشعب الليبي، حسب وصفها.

وأشارت إلى أن البدائل القانونية عديدة ومتاحة مؤكدة أنها لا تتعارض مع الإعلان الدستوري،منها إصدار مرسوم بقانون من السلطة التنفيذية، أو إصدار تشريع لائحي من المفوضية العليا للانتخابات،وغيرها من البدائل التي ستطرح.

وأضافت أن تحجج ومماطلة مجلس النواب التي يمارسها رغم حسم الجدل القانوني تبدو جلية وتوضح انه لا ينوي إصدار قانون للاستفتاء وينوي مصادرة حق الليبيين في ممارسة استحقاقهم الدستوري، حسب رأيها.

ولفتت عمران إلى أن ” الهيئة انتهت من إصدار مشروع الدستور قبل تسعة أشهر وأخطرت مجلس النواب ليسرع بإصدار القانون الذي كان من المفترض أنه جهز قبل انتهاء الهيئة من أعمالها، لاسيما أن البعثة الأممية تدفع باتجاه الشروع في انتخابات قبل الاستفتاء على المشروع”.

وختمت “كلنا يدرك مغبة الدخول في مرحلة انتقالية جديدة وما فيها من مساؤى وعواقب لن تحمد عقباها”.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة طرابلس، لدعم حكومة الوفاق.