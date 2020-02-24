طرابلس تشهد افتتاح المركز الأولمبي للطب الرياضي المركز يحتوي على عيادات للجلدية ولتكسير الدهون وصالة خاصة بالإعداد البدني

أخبار ليبيا 24 – خاص

افتتح رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق في العاصمة طرابلس المركز الأولمبي لخدمات الطب الرياضي بعد إجراء تحديث وتطوير للمبني ومرافقه .

ويعتبر المركز الأولمبي أحد أبرز المشاريع الاستثمارية للجنة الأولمبية الليبية بالشراكة مع شركة المركز الأولمبي للخدمات الطبية من أجل تنمية موارد اللجنة الأولمبية وتقديم خدمات طبية علاجية للرياضيين ولكافة أبناء الوطن .

وبدأ المركز بشكل رسمي في استقبال حالات العلاج المتعددة في مجالات العلاج الطبيعي و العلاج المائي والعلاج الكهربائي، إضافة إلى كشف وتشخيص الإصابات الرياضية .

ويحتوي المركز على عيادات للجلدية ولتكسير الدهون وصالة خاصة بالإعداد البدني وصالة للتدريب والتأهيل الرياضي المجهزة بمعدات التدريب .

وشهدت احتفالية الافتتاح حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وعدد من ورؤساء وأعضاء الاتحادات الرياضية العامة .