طائرة الهلال تخسر للمرة الرابعة في البطولة العربية
أخبار ليبيا24- ص
فقد فريق الهلال لكرة الطائرة أمس الأحد نتيجة مبارته الرابعة في البطولة العربية للعبة التي تحتضنها العاصمه المصرية القاهرة
وجاءت خسارة الهلال امام فريق جباليا الفلسطيني بنتيجة ثلاثة أشواط لشوطين .
وبهذه المباراة يختتم فريق الهلال مبارياته في المجموعة ليبدأ اللعب على المراكز الترتيبية.
وكان الفريق الذي يلعب في المجموعة الأولى للبطولة قد خسر أمام الأهلي البحريني والشباب الإماراتي والعربي القطري بنتيجة واحدة وهي ثلاث أشواط دون رد ليودع المنافسات دون اأي فوز .