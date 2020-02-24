رئيس مباحث الجوازات طبرق: قمنا بترحيل 7 متسولات مصريات
أخبار ليبيا24- خاص
قال رئيس فرع مباحث جوازات طبرق عميد عمر صالح جمعة لـ”أخبار ليبيا24″ إنه تم ترحيل عدد 7 متسولات من الجنسية المصرية بعد حملة مكثفة على المنطقة الصناعية بالمدينة.
وأضاف جمعة أمس الأحد :”تم التحقيق معهن ومن ثم تم ترحيلهن إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ليتم ترحيلهن مباشرة إلى منفذ أمساعد البري ومن ثم إلى السلطات المصرية بإجراء رسمي”.
وتابع رئيس الفرع لدينا بعض المشاكل في ترحيل هذه المتسولات التي يتم ترحيلهن في السابق وللأسف بعد مرور أسبوع من الترحيل يتم إرجاعهن عن طريق السلطات المصرية لعدم وجود جوازات سفر مع المتسولات ويتم وضعهن بالمنطقة المحايدة مابين مصر وليبيا ويقوم بعض ضعاف النفوس بإرجاعهن مقابل مبالغ مالية.
وأوضح جمعة أنه في مثل هذه الحالات يتم توقيف المتسولات التي لايحملن جوازات سفر حتى يتم إحضار جوا السفر ويتم ختمه بالأحمر وهو ختم الإبعاد.
وأكد رئيس الفرع أن المتسولات المصريات يتم اعتبارهن مهاجرات غير شرعيات ويتم ترحيلهن أول بأول، مبديًا تخوفه من ممارستهن لأعمال مخلة بالشرف في المنطقة الصناعية ويتسسببن في نقل الأمراض المعدية.
وأفاد جمعة أنهم قاموا أمس الأحد بترحيل عدد 4 مصريين مهاجرين غير شرعيين مصابين بالتهاب الكبد الوبائي، موضحًا أن المهاجر المصاب يتم ترحيله مباشرةً وغير المصاب يتم إصدار بطاقة حصر مع بطاقة كفيل ليبي.