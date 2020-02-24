رئيس مباحث الجوازات طبرق: قمنا بترحيل 7 متسولات مصريات

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس فرع مباحث جوازات طبرق عميد عمر صالح جمعة لـ”أخبار ليبيا24″ إنه تم ترحيل عدد 7 متسولات من الجنسية المصرية بعد حملة مكثفة على المنطقة الصناعية بالمدينة.

وأضاف جمعة أمس الأحد :”تم التحقيق معهن ومن ثم تم ترحيلهن إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ليتم ترحيلهن مباشرة إلى منفذ أمساعد البري ومن ثم إلى السلطات المصرية بإجراء رسمي”.