تواصل حراك “لا للتمييز” لدى الطوارق بسبها

أخبار ليبيا24

يواصلُ نشطاء الطوارق ومؤسسات المجتمع المدني بحي الطيوري بسبها حراك لا للتمييز، الذي يدعو للنظر في قضية عدم حصول فئات واسعة من مكون الطوارق على ارقامهم الوطنية.

وخرج العشرات من سكان حي الطيوري في تظاهرة احتجاجية داخل ساحة الحي، ضمت العديد من الأهالي والنشطاء وطلبة المدارس والأعيان، للمطالبة بالنظر في قضيتهم.

وكان المتظاهرون قد ألقوا بيانا طالبوا فيه بضرورة الإسراع في البث بقضايا الرقم الوطني لكل المستحقين له، وأنهم سيسعون لتدويل قضيتهم في حال لم تتنبه لها الدولة على حسب وصف البيان.

وقال عضو حراك لا للتمييز بسبها ناجي حسن لأخبار ليبيا24، إن هذا الحراك جاء بعد أن تعقدت حياة الكثير من المتضررين من تأخر إجراءاتهم، مبينا أن شرائح واسعة من الطوارق لا يستطيعون السفر لأجل تلقي العلاج أو الدراسة، كما حرموا من آداء فريضة الحج.