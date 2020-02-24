بنغازي تحتضن اجتماعات هامة للاتحاد الليبي للكاراتيه

أخبار ليببيا24

اجتمع رئيس الاتحاد العام الليبي للكاراتيه جمال فرج الرعيض أمس الأحد في مدينة بنغازي مع الاتحادات الفرعية للعبة.

وناقش الاجتماع الذي عقد في نادي قاريونس جدول أعمال الإجتماع العادي وتم عرض موقع الاتحاد العام على شبكة الإنترنت ونظام تسجيل الأندية الإلكتروني الجديد.

كما ناقش المجتمعون خطة الاتحاد العام الليبي للكاراتيه لعام 2020 ورؤيته المستقبلية لتطوير اللعبة في ليبيا.

وعرض رؤساء الاتحادات الفرعية تقارير عن نشاطاهتم للموسم السابق وتقديم برامجهم الفنية للموسم الجديد 2020.

وستتواصل اجتماعات الاتحاد الليبي لـ 3 أيام ويتخللها ورشة عمل مركزة على الإدارة الرياضية وتخصص الفترة المسائية لتدريب مسؤولي الإعلام بالاتحادات الفرعية على استخدام منظومة الاتحاد العام الجديدة وآليات إدخال البيانات.



يشار إلى أن الاجتماع شهد مشاركة عبدالله السعيطي رئيس الاتحاد الفرعي بنغازي، و عماد علي مسعود الأمين العام للاتحاد الفرعي طرابلس، و خالد بشير الحراري رئيس الاتحاد الفرعي الغربية، و عبدالهادي بوخريم رئيس الاتحاد الفرعي الخليج، و محمد إبراهيم خليفة رئيس الاتحاد الفرعي سلوق قمينس، و محمود علي جرمة رئيس اللجنة الفنية للكاراتيه العجيلات، و أبوبكر محمود بوعسكر أمين الأمين العام للإتحاد الفرعي سلوق قمينس و عمر مغبون يوسف المكتب التنفيذي للاتحاد الفرعي الخليج.