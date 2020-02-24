بعد مهاجمته للمليشيات.. باشاغا: القوة المساندة لحكومة الوفاق هي قوات شرعية

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اعتبر وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا إن “القوة المساندة” لحكومة الوفاق الوطني ولعملية بركان الغضب هي قوات شرعية تطوعت للدفاع عن العاصمة طرابلس، وليست ميليشيات، مشيرًا إلى أن الباب مفتوح لهم للانضمام لأجهزة وزارة الداخلية الأمنية.

وقال الوزير على تويتر، “إن المجاهرة بالأمن لردع كل من يحاول زعزعة استقرار العاصمة، ويستغل حالة النفير والطوارئ لصد العدوان على طرابلس”.

وأضاف، “إنها رسالة لقواتنا الباسلة في الجبهات بأن رجال وزارة الداخلية في ظهوركم لحمايتها. إنها رسالة لمواطنينا بأن أمنكم في أعناقنا أمانة لا تفريط فيها، ولا تهاون في حماية الدولة”.

وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من الكلمة التي ألقاها فتحي باشاغا، يوم الأحد، والتي هاجم من خلالها المليشيات المسلحة، التابعة لوزارة الداخلية، حيث اتهمها باستغلال الوضع الحالي في العاصمة بالاعتداء على مؤسسات الدولة.

وقال باشاغا، إن جهاز المخابرات العامة تعرض للاختراق من قبل ميليشيا، بدأت أيضًا بالتآمر على الشرطة ومكتب النائب العام، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية لن تتساهل مع أي قوة تعتدي عليها وتخطف المواطنين.

وقال، “هي بمثابة ميليشيا ونحن لن نتساهل في التعامل مع الميليشيات التي تستغل الأجهزة الأمنية”.

وتابع يقول، “”أنصح الشباب في ميليشيات النواصي ألا يقبضوا على أحد لأن هذا ليس من اختصاصهم، هذا اختصاص الداخلية”.