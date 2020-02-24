بعد خروجهم عن سيطرته .. باشاغا يجدد هجومه على الميليشيات

بعد خروجهم عن سيطرته .. باشاغا يجدد هجومه على الميليشيات باشاغا : لن تقوم الدولة بوجود الدكتاتورية والاستبداد وأدعياء الثورية والميليشيات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، إن الدولة المدنية التي تضمن الأمن والرفاهية والاستقرار لن تقوم بوجود التطرف والإرهاب.

باشاغا أضاف ، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : “لن تقوم الدولة بوجود الدكتاتورية والاستبداد ولن تقوم بوجود أدعياء الثورية والميليشيات”.

وتابع: “الثوار هم من يساندون الدولة ولا يعتدون على مؤسساتها ويحمون الوطن والمواطن”.

وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، وجه أمس الأحد، خطابًا لرئيس جهاز المخابرات الليبية ورئيس جهاز الأمن الداخلي، مشيرًا إلى أنه لاحظ قيام بعض منتسبي المخابرات والأمن والداخلي بالقبض على أعضاء هيئة الشرطة دون إذن مسبق، مؤكدًا أنه لن يتهاون في اتخاذ إجراءات رادعة مع كل من يقوم بذلك.

كما وجه خطابًا إلى القائم بأعمال النائب العام لإعلامه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال قيام شخص يدعى، مصطفي إبراهيم قدور بالقبض على بعض ضباط الشرطة وحجزهم دون إذن.